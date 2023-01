Anish Giri is eindelijk de beste bij toonaangevend schaaktoernooi in Wijk aan Zee

De 29-jarige Giri schreef in zijn dertiende deelname bij de Masters in Wijk aan Zee, het ‘Wimbledon van het schaken’ eindelijk het toernooi op zijn naam. Hij was al er twee keer heel dichtbij geweest. In 2018 verloor hij als gedeeld nummer 1 een barrage om de titel van de Noor Magnus Carlsen, in 2021 overkwam hem hetzelfde, maar toen tegen landgenoot Van Foreest.