Anky van Grunsven rouwt om overlijden van haar held Salinero: ‘Mijn hart is gebroken’

Cubaanse vrouwen mogen na meer dan 60 jaar weer boksen: ‘Dit hadden we nooit verwacht’

Vrouwen mogen na meer dan zestig jaar weer boksen in Cuba. De sportautoriteit van het land kondigde het nieuws aan op een speciaal belegde persconferentie in hoofdstad Havana. De sport was sinds de revolutie van 1959 onder leiding van Fidel Castro verboden. Het oordeel destijds was dat boksen te gevaarlijk was voor vrouwen.

