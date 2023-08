Anouk Vetter zorgt met brons op zevenkamp voor eerste Nederlandse plak

Met videoOp de tweede dag van de WK atletiek heeft Anouk Vetter voor de eerste Nederlandse medaille gezorgd. Ze pakte het brons op de zevenkamp. Sifan Hassan herpakte zich na haar pijnlijke valpartij op de 10 kilometer . De 30-jarige atlete plaatste zich voor de finale op de 1500 meter van dinsdag. Daarna maakte toptalent Niels Laros (18) indruk door zijn halve finale te winnen in een Nederlands record op de 1500 meter. Zijn finale is op woensdag. V

Anouk Vetter heeft voor de vijfde keer een medaille gewonnen op een titeltoernooi. Op de WK in Boedapest veroverde ze brons op de zevenkamp met 6501 punten. Daarmee plaatste de 30-jarige meerkampster zich ook voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

Vetter draaide in Boedapest een matige zevenkamp, maar blies haar kansen op een medaille weer leven in met een fabuleuze worp van 59,57 meter bij het speerwerpen. Daarmee rukte ze na zes onderdelen op naar de tweede plaats. Op de afsluitende 800 meter liep de Amerikaanse Anna Hall zo’n goede tijd (2.04,09), dat ze Vetter passeerde in de eindstand. Hall won daardoor het zilver met 6720 punten. De Britse Katarina Johnson-Thompson kroonde zich tot wereldkampioene met 6740 punten.

Emma Oosterwegel kende evenals Vetter een ronduit tegenvallende eerste dag, maar ook zij herstelde zich zondag met goede prestaties bij het verspringen (6,19 meter) en het speerwerpen (54,88). De winnares van olympisch brons in Tokio eindigde na een degelijke 800 meter (2.12,06) als vijfde in de eindstand met 6464 punten. Daarmee haalde ze net niet de olympische limiet van 6480 punten. Sofie Dokter, de derde Nederlandse in het WK-veld, eindigde met 6192 punten als elfde.

Vetter had dit jaar nog geen meerkamp volbracht. Ze staakte eind mei in Götzis de strijd na vier onderdelen wegens een gevoelige achillespees en een pijnlijke knie. Ze deed veel alternatieve trainingen in de revalidatie, maar was naar eigen zeggen weer topfit en klaar voor een nieuwe topprestatie. Het ging in Boedapest echter op bijna alle onderdelen moeizaam of “net niet”, zoals Vetter zelf zei. Haar speerworp bracht haar ineens weer in een positie voor een medaille en ze liet zich die kans niet ontglippen, al ging ook de afsluitende 800 meter moeizaam (2.20,49).

Vetter werd in 2016 in Amsterdam Europees kampioene, veroverde brons op de WK van 2017 in Londen, verraste in 2021 met zilver op de Olympische Spelen van Tokio en won vorig jaar in Eugene zilver op de WK in een Nederlands record van 6867 punten

Sifan Hassan na pijn en twijfels toch naar finale

Sifan Hassan heeft met een gehavend lichaam gewoon de finale gehaald van de 1500 meter op de WK atletiek. De 30-jarige Nederlandse topatlete eindigde in haar heat van de halve finales als derde in 3.55,48 en plaatste zich daarmee rechtstreeks voor de eindstrijd. Ze liet de Keniaanse topfavoriete Faith Kipyegon (3.55,14) en de Ethiopische Diribe Welteji (3.55,18) voorgaan.

Hassan beleefde zaterdag een drama op de 10.000 meter, het onderdeel waarop ze regerend olympisch kampioene is en in 2019 de wereldtitel veroverde. Ze lag aan de leiding met nog enkele meters te gaan, maar onder druk van de achter haar oprukkende Gudaf Tsegay verstapte ze zich en door de verzuring in haar benen ging ze languit. Ze verspeelde daarmee een bijna zekere gouden medaille.

De geboren Ethiopische was even boos en verdrietig, maar vermande zich snel en accepteerde dat tegenslagen erbij horen in de sport. Het weerhield haar er niet van om met schrammen op elleboog en knie en wat kneuzingen aan de start te komen van de halve finales van 1500 meter. Met verband om de arm en pleister op de knie liep ze soepel naar de derde plaats. ,,Mentaal gaat het prima, maar alles doet pijn. Mijn armen, mijn heup, mijn benen. Vanochtend dacht ik dat ik niet kon lopen. Ik heb er vanochtend naar laten kijken door de dokter en overlegd met mijn coach Jos Hermens, maar we hebben besloten dat ik toch ging lopen. Het is geen grote blessure, maar het doet wel overal pijn. Het is niet gevaarlijk, maar alleen pijnlijk”, zei Sifan Hassan bij de NOS.

Niels Laros in Nederlands record naar finale

Niels Laros blijft verbazen in Boedapest. Het 18-jarige talent uit Oosterhout verraste zaterdag al door zijn serie te winnen van de 1500 meter, zondag kwam er een nieuwe surprise bij met een succesvol optreden in de halve finales. Laros eindigde als derde in zijn race in een Nederlands record van 3.32,74. Hij mag woensdag in de finale meelopen om de medailles.

Laros is het aanstormende talent op de middenafstand. De jonge Brabander evenaarde deze zomer met een tijd van 3.32,89 het 22 jaar oude Nederlands record van Gert-Jan Liefers. Hij is ook de jongste deelnemer op de 1500 meter in Boedapest. In aanloop naar de WK won hij goud op de 1500 en 5000 meter op de EK onder 20 in Jeruzalem.

,,Ik heb mezelf ook wel een beetje verbaasd. Tijdens de warming-up voelde mijn benen wat moe na gisteren. Dat gaat wel weg na een paar honderd meter zei mijn coach en dat bleek ook zo. Het doel was om aan de binnenkant te zitten. Ik denk dat het wel aardig is gelukt. Het waren de instructies om geduldig te blijven. Met 500 meter was ik nog heel relaxed op de zevende plek. Toen voelde ik wel dat ik de finale ging halen”, zei Laros na zijn race bij de NOS.

