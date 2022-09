Arjen Robben en Robin van Persie stelen show op padelbaan

Robben en Van Persie stalen de show als blikvangers bij de aftrap van de World Padel Tour Amsterdam Open, die woensdag van start gaat. De twee oud-profs hebben in de steeds populairder wordende sport een nieuwe uitlaatklep gevonden. ,,Ik mis het zelf voetballen totaal niet", sprak Van Pesie zondag nog. ,,Ik ga liever padellen.’’ Robben was het roerend met hem eens.

Geen wonder dat de organisatie van het evenement Robben en Van Persie als ware padel-ambassadeurs een demonstratiepartijtje liet spelen. Van woensdag 28 september tot en met zondag 2 oktober speelt de wereldtop padel in Amsterdam. Voor Nederland komen bij de mannen Bram Meijer en Uriël Maarssen in actie en bij de vrouwen Tess van Dinteren en Milou Ettekoven, die dankzij een wildcard mee mogen doen. John van Lottum is toernooidirecteur in Amsterdam.