Arno Kamminga ‘heel tevreden’ met WK-zilver: ‘Ik werd vanmorgen niet lekker wakker’

100 meter schoolslagZwemmer Arno Kamminga heeft bij de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in Boedapest zilver gewonnen op de 100 meter schoolslag. De winnaar van het zilver op de Spelen van Tokio slaagde er net niet in de tweede Nederlander ooit te worden met een wereldtitel. Kamminga had in de voetsporen van Marcel Wouda kunnen treden, die goud pakte in 1998 in Perth.

Het goud ging vanavond naar de Italiaan Nicolo Martinenghi, die 58.26 liet klokken. Kamminga tikte aan in 58.62. Het brons was voor de Amerikaan Nic Fink in 58.65. De Britse olympisch kampioen Adam Peaty ontbrak deze dagen in de Hongaarse hoofdstad vanwege een voetblessure.

,,Dit was het maximale, ik ben er heel tevreden mee", zei Kamminga in een eerste reactie voor de camera van de NOS. ,,Dit is mijn eerste WK-finale, en ik pak zilver. Natuurlijk dacht ik aan goud, maar het is altijd maar afwachten waar iedereen staat een jaar na de Spelen. En ik ga naar huis met zilver. Ik werd vanmorgen niet heel erg lekker wakker, het vreet wel energie als in je omgeving iemand positief test op corona en je een close contact was. Maar ik voel me helemaal goed en tijdens het zwemmen denk je er niet aan. Ik train hard om lang aan de top te blijven en goud te gaan pakken.”

Bregje de Brouwer en Marloes Steenbeek

De synchroonzwemsters Bregje de Brouwer en Marloes Steenbeek eindigden als achtste op de technische oefening. De Brouwer (23) en Steenbeek (17) hadden zich als nummer 7 van de voorronde geplaatst voor de finale met de beste twaalf duetten. Het Nederlandse duo kwam daarin tot een score van 86,1420 punten, iets hoger dan in de voorronde. Steenbeek en De Brouwer bleven zo’n 5 punten verwijderd van een medaille.

Volledig scherm Bregje de Brouwer en Marloes Steenbeek. © REUTERS

Opvallend genoeg bestond het podium in Boedapest volledig uit tweelingen. Het goud ging naar de Chinese zussen Liuyi en Qianyi Wang, met een score van 93,7536. Het zilver was voor een tweeling uit Oekraïne, het brons voor twee Oostenrijkse zussen. De Brouwer vormde de afgelopen jaren een duo met haar tweelingzus Noortje, maar zij komt door een schouderblessure dit seizoen niet meer in actie. Vorig jaar deden de Nederlandse zussen mee aan de Olympische Spelen van Tokio, waar ze de finale haalden en op de negende plaats eindigden.

De Brouwer en Steenbeek pakten vorige maand bij hun eerste internationale optreden als duet twee keer zilver bij de World Series-finale in Athene.

Kira Toussaint en Maaike de Waard

Kira Toussaint en Maaike de Waard plaatsten zich vanmorgen al voor de halve finales op de 100 meter rugslag. Toussaint noteerde in de series met 59,69 seconden de vijfde tijd. De Waard had voor haar race 1.00,46 nodig en ging daarmee als tiende door. Toussaint won in november bij het EK kortebaan in Kazan goud op de 100 meter rugslag. De Amerikaanse Regan Smith was zondag in de series met 58,31 de snelste zwemmer, voor de Canadese Kylie Masse (58,89) en de Amerikaanse Claire Curzan (59,09).

Tes Schouten plaatste zich op de 100 meter schoolslag eveneens voor de halve finales. De 21-jarige Nederlandse zette in de series met 1.07,18 de veertiende tijd neer. De Chinese Qianting Tang klokte 1.05,99 en bleek daarmee het snelst. De halve finales op beide afstanden staan later vandaag op het programma.

Volledig scherm Kira Toussaint. © AP