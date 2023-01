Atletiekfederatie: ‘Maximumwaarde testosteron transgenders in vrouwenwedstrijden moet omlaag’

Fabio Jakobsen kan dag na mislukte sprint wél juichen in San Juan

Fabio Jakobsen heeft in de tweede etappe van de Ronde van San Juan in Argentinië zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. De 26-jarige sprinter van Soudal - Quick Step was na 201,1 kilometer tussen Valle Fértil en Jáchal de snelste in de sprint. De Europees kampioen bleef de Colombiaan Fernando Gaviria en de Spanjaard Jon Aberasturi voor.

23 januari