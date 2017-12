Badr Hari veranderde Rico's leven compleet... Dat wil 'The Goliath' ook

Wie hij ook de ring uit timmerde, wereldkampioen Rico Verhoeven was een onbekende Nederlander. Totdat hij in 2016 Badr Hari uitdaagde. Alles veranderde: van een huldigingetje naast de ijsbaan in Bergen op Zoom naar het bed van Chantal Janzen.

Wie had er 11 april 2016 van Rico Verhoeven gehoord? Het was de dag dat hij bij het programma Peptalk van Jack van Gelder ineens Badr Hari uitdaagde: ,,Badr, als je nog een afscheidspotje wil, let’s go.’’



Bijna lief lachte hij de camera in. Met wel dat zelfvertrouwen dat hem zo kenmerkt. ,,Mooie uitdaging,’’ zei Jack. ,,Voor hem wel, maar voor mij niet,’’ zei Rico, alsof hij net een trainingspotje voor zichzelf had geregeld.

Beladen

Een trainingpotje zou het sowieso worden, want ’s werelds grootste kickboksorganisator Glory, waar Rico in 2014 zijn wereldtitel zwaargewicht had veroverd, kon het nooit maken Badr Hari voor de echte titel te laten knokken. Badr vocht al jaren tegen justitie vanwege een serie mishandelingen in het uitgaansleven en stelde als kickbokser weinig meer voor.



Een titelgevecht ging het dus niet worden, maar zelden zal een vechtsportwedstrijd die nergens over ging, zo beladen worden als deze. Rico vs Badr, goed tegen slecht.



Rico Verhoeven was op dat moment al 22 maanden de wereldkampioen kickboksen. Een titel die de Nederlandse media moeiteloos links hadden laten liggen. ‘Vroeger’ kwamen er nog wel eens mooie verhalen over Nederlandse reuzen als Sem Schilt, Ernesto Hoost en Remy Bonjasky uit Japan, toen daar het legendarische K1-toernooi nog bestond. Maar daarna associeerden we kickboksen alleen nog maar met die nare Badr Hari die overal en nergens mensen tot moes sloeg. Dat er ondertussen een leuke gozer uit Halsteren de sport uit het slop probeerde te trekken, had niemand in de gaten.



Volledig scherm Het aantal online (nieuws)berichten over Rico Verhoeven. De gigantische piek is rond het gevecht met Badr. Ook goed te zien is dat Rico tot 11 april 2016 (de dag dat hij Badr uitdaagt) weinig het nieuws haalt, al is hij dan al bijna 2 jaar 's werelds beste. © AD

Hoe slim was het management van Rico om hem 11 april 2016 Badr Hari te laten uitdagen? Dan maar letterlijk de ‘bad boy’ de vergetelheid in slaan. En had Badr er niet zelf om gevraagd? In februari 2015 had Badr nog een 'targetlist' van zes mensen gepubliceerd die hij nog wilde verslaan in de ring en één van die zes was... Rico Verhoeven. Dus: ,,Let's go."

Volledig scherm Badr Hari (L) en Rico Verhoeven (R) geven een persconferentie voorafgaand aan het kickboksevenement Glory Collision. Foto: robin utrecht Rico’s uitdaging zette in eerste instantie vooral Badr weer massaal in de belangstelling. Als dat niet altijd al zo was, maar nu weer als kickbokser. De persconferentie één maand voor het gevecht draaide volledig om Badr. Rico zat er bijna lullig bij. Hij boog zijn hoofd naar voren, waarmee die lieve Brabantse ogen zo donker en dreigend worden. Wat kon hij anders doen naast die arrogante babbelkous naast hem, dan boos kijken? Eens te meer werd hem duidelijk: het gaat pas om mij draaien, als ik Badr versla.



En dat gebeurde in het Duitse Oberhausen. In de grootste adrenaline-bak van Europa won Rico op de sufste manier denkbaar. Badr was beter in ronde 1, maar atleet Rico werd sterker in 2. Tot Badr zich plots blesseerde. Aan zijn arm. Wat precies, weet nog steeds niemand. Maar hij gaf op. En Rico won. Haast opgelucht sloeg Rico zijn arm om Badr en bood een rematch aan. In zijn achterhoofd beseffend dat dat nog wel even ging duren, want Badr moest de gevangenis nog in. Rico wist het vanaf 10 december 2016 zeker: 2017 wordt mijn jaar. Badr, tot later.

Douwe Bob

Twee dagen later al, markeerde zanger Douwe Bob Rico’s nieuwe status als Bekende Nederlander. Net uit de sportschool plaatste Bob een foto op Instagram met de tekst: ‘’Ben je klaar voor me Rico?’’

Het zou nog maar het begin zijn voor Rico. Chantal Janzen was net bij hem komen slapen, Rico ging met Johnny de Mol de jungle in, hij was te gast bij ‘Gabbers’ (cabaretiers Jandino Asporaat, Guido Weijers, Philippe Geubels en Roué Verveer) en 24 uur bij Peter Heerschop, Leon Verdonschot schreef een boek over zijn leven en hij krijgt steeds meer kansen als acteur. En dan ook nog een parfum- en ondergoedlijntje erbij. Alles voor een perfect imago.

Maar laten we eerlijk wezen: mede mogelijk gemaakt door Badr Hari. De enige Marokkaan die daarna nog langskwam was de gezellig dikkerd Ismael Lazaar. En de gevaarlijkste tegenstander Antonio ‘Bigfoot’ da Silva. Allemaal te licht voor Rico.

Maar ondertussen vocht een man zich naar de top van de uitdagerslijst die al er al eens eerder in slaagde Rico k.o. te slaan en zelfs kanker overwon: Jamal Ben Saddik, 2.05 meter, ‘The Goliath’.

En ook deze Marokkaan is van plan Rico’s leven compleet te veranderen: komende zaterdag 9 december, op één dag na precies een jaar na Badr Hari.

