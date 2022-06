Bagnaia en Fernández winnen in Assen, Bendsneyder geniet na vijfde plaats: ‘Veel mensen de mond gesnoerd’

Met videoFrancesco Bagnaia heeft de 91ste editie van de Dutch GP gewonnen op het circuit van Assen. De Italiaan startte op pole position in de MotoGP en won de race ook voor het oog van liefst 104.244 toeschouwers in Assen.

De coureur van Ducati profiteerde wel van het uitvallen van WK-leider Fabio Quartararo van Yamaha, die tijdens de race twee keer crashte. De Italiaan Marco Bezzecchi (Ducati) verraste met de tweede plaats. De Spanjaard Maverick Viñales (Aprilia) eindigde als derde.

Quartararo behield ondanks zijn nulscore in Assen de leiding in het kampioenschap, maar de Fransman zag wel Aleix Espargaró naderbij komen. De Spanjaard haalde in de laatste bochten voor de finish twee man in en finishte als vierde.

Quatararo crashte twee keer in Assen. Na zijn tweede uitglijder staakte de Fransman de strijd en hinkte hij weg van zijn Yamaha-machine. Quartararo won vorig jaar de TT en gold zondag als favoriet voor opnieuw een zege. De fabrieksrijder van Yamaha startte als tweede, maar viel na de eerste bocht terug naar de derde plaats. Bij zijn eerste poging de Spanjaard Aleix Espargaró binnendoor in te halen, raakte hij de motor van zijn rivaal en schoof hij onderuit.

Die crash betekende nog niet het einde van de race. Quartararo stapte weer op zijn Yamaha en hervatte vanaf de laatste plaats de race. Enkele ronden later ging het alsnog mis, toen de coureur, bijgenaamd ‘El Diablo’, bij het uitkomen van de Strubben de controle over zijn motor kwijtraakte en hij over het stuur van de machine door de lucht vloog en hard op de grond landde. Gefrustreerd en met pijn in zijn been verliet de Franse leider in het kampioenschap het strijdtoneel.

Bendsneyder tevreden met vijfde plaats in Moto2

Augusto Fernández (24) uit Madrid heeft de Dutch GP in Assen gewonnen. De Moto2-coureur pakte daarmee ook de leiding in het wereldkampioenschap. Bo Bendsneyder boekte in Assen zijn beste resultaat ooit.

De 23-jarige Rotterdammer werd vijfde, nadat hij halverwege de race nog op de derde plaats lag en op weg leek naar zijn eerste podiumplaats in de Moto2-klasse.. ,,Ik heb enorm genoten. Ik denk dat ik veel mensen de mond heb gesnoerd. Ik denk dat dit een van de mooiste resultaten in mijn loopbaan is, tot nu toe", zei Bendsneyder. ,,Ik heb geknokt voor het podium, maar het zat er helaas net niet in. Toch ben ik enorm tevreden over wat ik de mensen hier heb kunnen laten zien", zei hij. Op het circuit in Assen zijn dit weekend weer ruim 100.000 toeschouwers welkom, waar dat er vorig jaar nog maar 20.000 mochten zijn. In 2020 ging de TT Assen helemaal niet door vanwege corona.

In de slotfase van de race nam Fernández vooraan afstand van de rest, met zijn landgenoot Albert Arenas in zijn kielzog. Arena crashte in de voorlaatste ronde, waarna Fernández naar zijn derde zege van dit seizoen en zijn tweede op rij reed. Bendsneyder schoof door het late uitvallen van Arenas op naar de vijfde plaats. In het kampioenschap kwam Fernández op gelijke hoogte met Italiaan Celestino Vietti. Beide coureurs hebben 146 punten.

De 16-jarige Zonta van den Goorbergh eindigde bij zijn debuut in Assen als achttiende. Zijn vader Jurgen (52), die van 1991 tot 2005 actief was als motorcoureur, was voor de race zeer emotioneel toen hij gevraagd werd naar zijn verwachtingen van de race.

De 16-jarige Zonta gaf na afloop bij de NOS een zeer technisch verhaal over zijn race. ,,Ik heb goede rondetijden kunnen rijden. De snelheid was heel goed, maar dat vertaalt zich niet echt in deze uitslag omdat er geen valpartijen waren en iedereen een solide race had. Heel stiekem had ik wel gehoopt op een puntje vandaag. Als ik iets beter was gestart, dan had dat er misschien wel in gezeten", zei Van den Goorbergh.

Bendsneyder: ‘Mooi om voor zoveel publiek te rijden’

Bendsneyder weet na de TT van Assen dat een podiumplek mogelijk is in de Moto2. De Nederlandse motorrijder lag zelfs even derde, maar in de slotfase leverde hij nog wat posities in en eindige als vijfde. Het was wel het beste resultaat voor een Nederlander in de TT sinds 1996, toen Jurgen van den Goorbergh als vierde finishte in de 250cc.

,,Ik mis het podium, want dat was wel mijn doel deze race”, zei Bendsneyder kort na de race. “Ik was er dichtbij, maar alles moet kloppen. Er waren twee plekken op het circuit, in de Veenslang en de Ramshoek, waar ik net iets minder snel was dan de rest. Daar verloor ik steeds iets. Ik kwam ook in de clinch met Celestino Vietti, maar het lukte me niet hem weer voorbij te gaan.”

Toch was Bendsneyder zich bewust van zijn sterke optreden voor het oog van 100.000 toeschouwers. ,,Er komt nu een lange zomerstop en ik ga hard werken om in de volgende race wel het podium te halen. Het was mooi om voor zoveel publiek te rijden. Jammer dat het net niet lukte om bij de eerste drie te eindigen.”

