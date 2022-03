Beachkoppel Katja Stam en Raïsa Schoon stunt met Elite 16-eindzege in Mexico

Podcast | ‘Heeft de UCI tenminste nog iets goed gedaan’

Een podcast na een wonderbaarlijk mooie zege vandaag. ‘Bini’ Girmay wint Gent-Wevelgem nadat hij onder meer Stuyven en Laporte had verslagen in de sprint van de kopgroep. We weten dat Girmay 21 jaar oud is, gezien wordt als een groot talent maar verder is er weinig over hem bekend. Wie is deze man en wat voor een renner is hij?

27 maart