Belgisch kampioene powerlifting (18) overlijdt aan ontsteking hartspier: ‘Het is zo snel gegaan‘

Is veelwin­naar Vollering de nieuwe Nederland­se wielerko­nin­gin? ‘Eigenlijk is Demi pas net begonnen’

Met winst in Luik-Bastenaken-Luik vervolmaakte Demi Vollering (26) haar hattrick in de heuvelklassiekers. Vollering is inmiddels een veelwinnaar en hard op weg de nieuwe Nederlandse wielerkoningin te worden. ,,Ik ben er klaar voor om wereldkampioen te worden.’’