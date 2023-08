Beste kwalificatie ooit brengt Zonta van den Goorbergh naar eerste startrij op Silverstone

Voor Van den Goorbergh, zoon van voormalig coureur Jurgen van den Goorbergh, is het de eerste keer dat hij vanaf de eerste rij mag starten. ,,Dit is geweldig, we hadden niet verwacht dit te halen na een moeilijke derde training eerder zaterdag”, zei hij bij Ziggo Sport. ,,Ik voelde me in de regen niet zo sterk als op de Sachsenring. Maar in Q1 was het veel beter en uiteindelijk de derde plaats in Q2.”