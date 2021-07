BMX-held Jelle van Gorkom na verlamming: ‘Kinderen vragen wanneer ik terugkom... Dat doet pijn’

Buitenland­se media spreken van kantelpunt: ‘Verstappen begint te rijden als Lewis Hamilton’

28 juni De winnende race van Max Verstappen bij de Grand Prix van Stiermarken in Oostenrijk wordt in diverse buitenlandse media gezien als een kantelpunt in het Mercedes-tijdperk in de Formule 1. Voor het eerst sinds 2013 stond het team van Lewis Hamilton vier races op rij niet op de hoogste trede van het podium. ,,Verstappen is een stoomwals", schrijft onder meer La Gazzetta dello Sport.