Bokslegende Mike Tyson maakt op zijn 54ste comeback

Begin mei was er zelfs sprake van dat hij weer in de ring zou staan tegen rivaal Evander Holyfield. Ook de namen van Shannon Briggs en Tyson Fury vielen. Het wordt dus Roy Jones jr voor Tyson, op 1 september. Er zijn nog geen details bekend over de wedstrijd tegen Jones Jr, die tussen 1993 en 2004 wereldkampioen was in vier categorieën. Volgens Amerikaanse sites zal de partij over maximaal acht in plaats van twaalf ronden gaan en zijn de handschoenen mogelijk kleiner. Het gevecht moet plaatsvinden in het Dignity Health Sports Park in Carson, Los Angeles. De arena biedt plaats aan 27.000 mensen, maar dat aantal zal vanwege de cornarestricties ongetwijfeld kleiner zijn. Volgens Entertainmentsite TMZ zal het gevecht tussen Tyson en Jones Jr Frontline Battle heten.