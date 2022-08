Bondscoach Stanley Menzo na negen maanden weg bij Suriname vanwege ‘lucratieve aanbieding uit China’

De huidige assistent van Menzo, Roberto Gödeken, neemt de taken van Menzo tijdelijk over. Dit staat in ieder geval al vast voor september wanneer het Surinaamse ‘Natio’ ook enkele interlands zal spelen. Menzo wilde niet zeggen wie zijn nieuwe werkgever wordt. Zijn nieuwe club zal daar zelf informatie over bekendmaken. Verschillende Chinese media weten te melden dat het om Bejing Guoan gaat. Daar was hij eerder al werkzaam als coach van de beloftenploeg.