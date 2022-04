Nienke Brinkman schokt de marathonwereld en onderzoekt bevingen op Mars

Van der Poel en Van Baarle laten in Vlaanderen tijden van Raas en Kuiper herleven: ‘Karren maar!’

Mathieu van der Poel vierde zijn ultrasnelle comeback na rugproblemen in de winter met een grootse zege in de Ronde van Vlaanderen. Dylan van Baarle sprintte naar plek twee en zorgde voor een unieke Nederlandse één-twee. ,,Mooi dat ook Dylan op het podium staat, maar het winnen van de Ronde van Vlaanderen is al speciaal genoeg.’’

4 april