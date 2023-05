Rinus ‘Veekay’ Van Kalmthout: ‘Wil in de IndyCar doen wat Max Verstappen in de Formule 1 doet’

Denver Nuggets heeft nog één zege nodig voor histori­sche finale­plaats

De basketballers van Denver Nuggets hebben nog één overwinning nodig om zich voor het eerst in de clubgeschiedenis te plaatsen voor de finale van de Amerikaanse competitie NBA. De ploeg won in de eindstrijd van de Eastern Conference ook de derde wedstrijd van Los Angeles Lakers met 119-108. De Nuggets leiden nu met 3-0 in de best-of-seven series.