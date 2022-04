Brian Bogers tweede in eerste manche GP Portugal

‘Miljonair’ Biniam Girmay als held onthaald in Eritrea na histori­sche zege in Gent-Wevelgem

Biniam Girmay is na zijn overwinning in Gent-Wevelgem als een held onthaald in zijn thuisland Eritrea. De wielrennen, die kan rekenen op een flinke salarisverhoging, werd in een auto rondgereden door hoofdstad Asmara.

30 maart