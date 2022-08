Britse atletiektrainer levenslang geschorst na seksueel wangedrag: ‘Het zijn grove schendingen’

Thymen Arensman tweede in Ronde van Polen: Brit Ethan Hayter pakt de winst, Arnaud Démare sprint naar zege in slotrit in Krakau

Thymen Arensman klom in de tijdrit naar de tweede plaats in het klassement op 11 seconden van Hayter, maar de slotrit leende zich niet voor een aanval op de gele leiderstrui. De Britse wielrenner Ethan Hayter heeft de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. In de slotrit naar Krakau kwam de leidende positie van de 23-jarige Brit in het algemeen klassement niet meer in gevaar.

