Brons voor softbalsters Oranje bij sterk bezette Canada Cup

De nummer één van de wereld en de absolute favoriet voor de eindoverwinning Team USA was in de laatste wedstrijd met 7-0 te sterk voor Oranje, dat het toernooi daarmee afsloot met een knappe bronzen medaille. De Amerikanen wonnen later in de nacht ook de finale.



Na de Canada Cup volgt van 24 tot en met 30 juli het Europees kampioenschap in Sant Boi, Spanje. Daar moet de ploeg van bondscoach Ferenc Jongejan de Europese titel voor het eerst sinds 2017 heroveren.