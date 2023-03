‘Buzzer beater’ zorgt voor dolle taferelen en lege tribunes als Dallas Mavericks LA Lakers verslaat

Column Thijs Zonneveld | Ik heb de afgelopen dagen weinig anders gedaan dan BM100-nieuws zoeken

Thijs Zonneveld schrijft in zijn column over de Barkley Marathons. ,,Over wat de Barkley is, lopen de meningen uiteen, maar het best laat-ie zich omschrijven door één statistiek. In vijfendertig jaar finishten vijftien deelnemers; de afgelopen zeven jaar zelfs niemand.”