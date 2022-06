Circuitrecord levert Italiaan Bagnaia pole position op bij TT Assen

Moto3

De Japanner Ayumu Sasaki verzekerde zich in de Moto3 van de voorste startplek. Hij was in de kwalificatie een fractie sneller dan zijn landgenoot Tatsuki Suzuki, die morgen vanaf de tweede plek start. De Spanjaard Izan Guevara zette de derde tijd neer.

De Spanjaard Sergio Garcia, die leidt in de kampioenschap van de Moto3, kwam in de kwalificatierace niet verder dan de achttiende tijd. Hij start de race vanaf die plek. Guevara, die de laatste twee grands prix (in Catalonië en Duitsland) won, is zijn grote rivaal in de titelstrijd.