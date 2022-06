Coach redt bewusteloze pupil tijdens WK van bodem zwembad: ‘Haar longen zaten vol water’

,,Het was beangstigend. Ik moest het wel doen want de verantwoordelijke badmeesters grepen niet in”, citeerde de Spaanse krant Marca de coach, zelf een oud-zwemster. Ze dook gekleed in korte broek en T-shirt het water in en kreeg uiteindelijk met hulp Alvarez uit het bad. De zwemster werd per brancard afgevoerd, terwijl teamgenoten en toeschouwers geschokt toekeken. Even later volgde het nieuws dat ze weer bij kennis was. Fuentes zei later dat Alvarez wellicht twee minuten niet geademd had. ,,Haar longen zaten vol water. Eenmaal op een veilige plek gaf ze over, hoestte een paar keer en alles was weer in orde.”