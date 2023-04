Commissie: Medisch systeem in Kenia verdoezelt dopingzaken

De commissie constateerde bij de behandeling van de bewijsvoering van Nalyanya over haar positieve uitslagen een vergelijkbaar patroon als in de eerdere zaak van Lempus. Beide atleten hadden de AIU verteld dat ze injecties hadden ontvangen in hetzelfde Keniaanse ziekenhuis en overlegden daarvoor medische documenten. Het AIU ontdekte in samenwerking met het antidopingbureau van Kenia dat die documenten vervalst waren en dat de opgevoerde artsen niet bestonden.

,,De manier van werken in beide gevallen kent opvallende gelijkenissen”, stelde de disciplinaire commissie. ,,Het ziet ernaar uit dat elite-atleten uit Kenia worden geholpen door een of meerdere personen, onder wie iemand met de noodzakelijke medische kennis om zo criminele activiteiten uit te voeren zoals fraude tegenover het AIU. Dit blijft niet beperkt tot een individueel geval en er zijn bewijzen voor een patroon. We roepen de AIU op alle mogelijke stappen te ondernemen om te onderzoeken hoe dit gebeurt.”

Voorzitter David Howman van de AIU benadrukte nog eens dat hij samenwerken met de autoriteiten in Kenia om het dopinggebruik in de Keniaanse atletiek terug te dringen. ,,Het is duidelijk dat doping in Kenia steeds beter georganiseerd is en deze zaken onderstrepen het feit dat medisch-geschoold personeel erbij betrokken is. Dit is een serieuze bedreiging voor onze sport. We zijn ons bewust van de omvang van deze uitdaging en zullen ons uiterste best doen om de bron van dit dopingsysteem te vinden.”