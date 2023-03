Cricketsters Oranje geteisterd door virus: ‘Diarree en overgeven, ik zat hele nacht op de wc’

Met video's Carlos Sainz nipt de snelste, Sergio Pérez laat rondetel­ler lopen in ochtendses­sie

Bij afwezigheid van Max Verstappen was het Carlos Sainz die de snelste tijd voor zijn rekening nam in het ochtendgedeelte van de tweede testdag in Bahrein. De Spanjaard ging in zijn Ferrari harder dan de Nederlander de dag ervoor, iets wat overigens ook Logan Sargeant lukte. Sergio Pérez verkoos in zekere zin kwantiteit boven kwaliteit.