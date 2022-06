‘De talenten worden nog te vaak naar het schaatsen gehaald, terwijl ze skaten leuker vinden’

Interview Fleur Jong raakte op haar 17de onderbenen en acht vingertop­pen kwijt: ‘Het leven is niet eerlijk en dat is oké’

Fleur Jong (26) raakte op haar zeventiende haar onderbenen en acht vingertoppen kwijt door een bacteriële bloedinfectie. Nu is ze paralympisch kampioene en wereldrecordhoudster en voelt het als haar beurt om een voorbeeld te zijn. ,,Het leven is niet eerlijk en dat is oké.”

25 juni