De ‘Tsjernobyl-baby’ die uitgroeide tot paralympisch boegbeeld en symbool voor Oekraïne

Oksana Masters heeft een beroemde uitspraak van modeontwerpster Coco Chanel in haar Instagram-profiel staan. ‘In order to be irreplaceable one must always be different.’ Om onvervangbaar te zijn moet je altijd anders zijn dan anderen.



Dat Masters voorbestemd was om haar hele leven anders te zijn, heeft alles te maken met een veiligheidstest voor reactor 4 van de kerncentrale in Tsjernobyl in de vroege ochtend van 26 april 1986. De reactor ontplofte en veroorzaakte de grootste kernramp uit de geschiedenis. Het gebied rond de centrale in het noorden van de toenmalige Sovjetrepubliek Oekraïne is vanwege radioactieve straling tot de dag van vandaag onbewoonbaar.



Drie jaar na de ramp zag Oksana Masters onder de naam Oksana Bondartsjoek in Oekraïne het levenslicht. Ze was een zogeheten ‘Tsjernobyl-baby’. De straling had haar lijfje al voor de geboorte aangetast. Het meisje kwam met misvormde vingers, geen duimen, zes tenen aan elke voet en vergroeide benen ter wereld.