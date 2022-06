Dick Jaspers grijpt naast zesde Europese titel driebanden

Column Thijs Zonneveld | Laten we er niet omheen draaien: we leven in het tijdperk van keizer Pogi de Eerste

Columnist Thijs Zonneveld denkt dat tijdens de Tour Tadej Pogacar alleen pijn gedaan kan worden in een waaieretappe. ‘Niet in de Alpen, niet in de Pyreneeën, maar in Denemarken en Noord-Frankrijk.’

17 juni