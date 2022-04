Doldwaze taferelen bij terugkeer golficoon Tiger Woods: ‘Ik kon niet eens horen wat mijn caddy zei’

Door Ralph Blijlevens



Van alle 6.576 slagen op de openingsdag van The Masters op Augusta National was er maar één die er echt toe deed. Het was niet de mooiste, ook niet een beslissende of miraculeuze. Maar het was wel de eerste slag van Tiger Woods, waarmee hij zijn bejubelde rentree in de golfwereld officieel bekrachtigde. Tot grote vreugde van alles en iedereen.