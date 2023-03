Voor de honkballers van het Nederlands Koninkrijksteam is het WK op een geweldige teleurstelling uitgelopen. Een ruime nederlaag in de laatste groepswedstrijd tegen Italië (7-1) betekende een onverwachte uitschakeling voor de ploeg van bondscoach Hensley Meulens, die nog zo goed was begonnen aan de World Baseball Classic.

In een poule waarin alle vijf landen uiteindelijk op twee zeges en twee nederlagen eindigden, had Oranje aan een kleine nederlaag zelfs nog genoeg gehad om de kwartfinales te bereiken. Op basis van het puntengemiddelde (runs tegen gedeeld door het aantal verdedigende nullen) gaan Cuba en Italië als nummer 1 en 2 verder. En dat was voor een ploeg met MLB-sterren als Xander Bogaerts, Jonathan Schoop, Didi Gregorius en Andrelton Simmons toch een geweldige domper.

Oranje kende tegen Italië in Taiwan een uitstekende start met een homerun van Chadwick Tromp in de derde inning. Maar de vreugde was van korte duur. Een inning later ging het namelijk helemaal mis voor het Koninkrijksteam (met spelers uit Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Bonaire en Nederland). Pitcher Mike Bolsenbroek, als vervanger van de prima starter Jaydenn Estanista goed begonnen met een 1-2-3-inning, moest liefst vier runs toestaan en werd met twee man uit en twee lopers op de honken pas laat door Meulens uit zijn lijden verlost.

Chadwick Tromp (r) wordt gefeliciteerd na zijn homerun.

Daarmee waren de problemen voor Nederland nog niet uit de wereld, want Bolsenbroeks vervanger Eric Mendez kreeg meteen een driehonkslag om zijn oren waarmee Nicky Lopez twee man binnensloeg: 1-6.

De kans om nog terug te komen in de wedstrijd kreeg Nederland in de zesde inning met de honken vol en niemand uit. Een werperswissel bij Italië had echter wél effect. Joe LaSorsa gooide achtereenvolgens Gregorius, Schoop en Roger Bernadina uit en vierde dat alsof hij het toernooi al had gewonnen. Weg kans voor Oranje, dat in de achtste inning nog een run moest incasseren: 1-7.

Overleg op de heuvel waar pitcher c (2de rechts) het moeilijk had.

Oranje begon de WBC met overwinningen op Cuba (4-2) en Panama (3-1), maar op die vliegende start volgde een pijnlijke nederlaag tegen gastland Taiwan (9-5). Daarmee was er nog niets aan de hand, want met een overwinning op Italië was Team Kingdom of the Netherlands alsnog groepswinnaar geworden. En door de overige uitslagen in de poule had een kleine nederlaag dus ook nog volstaan.

Voor het eerst sinds 2009 overleeft Nederlands de groepsfase van het officieuze WK - het enige toernooi waaraan de sterren van de MLB mee mogen doen - niet. Oranje haalde in 2013 en 2017 de halve finales.

,,We hebben niet goed genoeg gespeeld", aldus Meulens op de site van de honkbalbond. ,,Grote innings deden ons pijn en we hebben niet genoeg geslagen om door te gaan. We moesten binnen drie runs van de Italianen blijven en dat is niet gelukt. Dat is pijnlijk.”

Eindstand Poule A

1. Cuba 2-2 (.139 runs)*

2. Italië 2-2 (.157)

3. Nederland 2-2 (.186)

4. Panama 2-2 (.200)

5. Taiwan 2-2 (.295)

* Rekenvoorbeeld: Cuba kreeg 15 runs tegen en noteerde 108 keer een nul waardoor het op een ratio van .139 runs (15 gedeeld door 108) komt. Nederland incasseerde 19 runs en zorgde voor 102 outs.

