Duitser Felix Koslowski (38) volgt Avital Selinger op als bondscoach volleybalsters Oranje

Rohan Dennis bezorgt Jum­bo-Vis­ma in Australië eerste zege van het seizoen

Na de dramatische eerste dag waarin Robert Gesink een bekkenbreuk opliep, kon er vandaag in de Tour Down Under wel worden gejuicht bij Jumbo-Visma. Rohan Dennis won de tweede etappe van de rittenkoers in zijn vaderland Australië en bezorgde zijn ploeg daarmee de eerste overwinning van het seizoen.

19 januari