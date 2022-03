Duplantis verbetert eigen wereldrecord polsstokhoogspringen

De Zweedse polsstokhoogspringer Armand Duplantis heeft bij een indoorwedstrijd in Belgrado het wereldrecord verbeterd. De 22-jarige olympisch kampioen slaagde er bij zijn derde poging in een hoogte van 6,19 meter te slechten.

Het oude record stond sinds begin 2020 op 6,18 meter, eveneens door Duplantis gesprongen tijdens een indoorwedstrijd in het Schotse Glasgow. In het polsstokhoogspringen wordt geen onderscheid gemaakt tussen sprongen binnen of buiten.

‘Mondo’ Duplantis nam begin februari 2020 in het Poolse Torún het wereldrecord over van de Fransman Renaud Lavillenie, die in 2014 tot een hoogte van 6,16 meter was gekomen. De zoon van een Amerikaanse vader en een Zweedse moeder ging daar een centimeter overheen en was een week later in Glasgow zelfs goed voor 6,18.

In Belgrado, waar over een kleine twee weken de wereldkampioenschappen indooratletiek worden gehouden, volgde twee jaar later een nieuwe mijlpaal. Na zijn geslaagde recordpoging sprong Duplantis van de mat en stak zijn vuist in de lucht. ,,Het zat er al een hele tijd aan te komen. Ik heb nog nooit een hoogte gehad die me zoveel moeite heeft gekost, dus het geeft enorm veel voldoening”, meldde hij via de wereldbond World Athletics. ,,Het was echt hard werken de afgelopen twee jaar. Ik ben enorm blij.”

De Europees kampioen van 2018 en olympisch kampioen van Tokio wil komende zomer op de WK outdoor in het Amerikaanse Eugene zijn erelijst compleet maken met de wereldtitel. Op de Spelen van Tokio probeerde hij afgelopen zomer tevergeefs over 6,19 te springen. Naar eigen zeggen had hij het de afgelopen jaren al zo’n vijftig keer geprobeerd.

