Enea Bastianini vervangt Jack Miller bij fabrieksteam van Ducati

De Italiaan werd in 2020 kampioen in de Moto2 en verhuisde daarna naar de MotoGP. Bastianini is daarin bezig aan zijn tweede seizoen bij het satellietteam van Ducati, Gresini Racing. Hij won de grands prix van Qatar, de Verenigde Staten en Frankrijk. Vorige week pakte Bastianini op de Red Bull Ring in Oostenrijk zijn eerste poleposition in de koningsklasse. Hij viel in de race echter uit.