Estafettemannen missen finale 4x400 meter op WK op een honderdste

UPDATE Estafette­vrou­wen gediskwali­fi­ceerd op 4x400 meter na foute wissel

De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter bij de vrouwen is op de WK atletiek in Eugene in de series gediskwalificeerd. Cathelijn Peeters, de derde loopster van de ploeg, liet bij de wissel met Lieke Klaver het stokje vallen. Ze raapte het doorgerolde stokje op, maar vergat daarbij 20 centimeter terug te lopen naar de plek waar het de grond had geraakt. Daarmee overtrad ze de regels.

3:50