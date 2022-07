Estafettevrouwen gediskwalificeerd op 4x400 meter na foute wissel

Jorinde van Klinken bij discuswer­pen als medaille­kan­di­daat naar finale

Jorinde van Klinken heeft zich bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene geplaatst voor de finale van het discuswerpen. De 22-jarige atlete kwam in de kwalificaties tot een afstand van 65,66 meter en daarmee voldeed ze ruim aan de eis voor de finale, die komende woensdag is. Het was ook haar beste worp van dit jaar.

19 juli