Estafettezwemsters eindigen als vijfde in WK-finale 4x100 wissel, 20ste WK-plak Sjöström

Remco Evenepoel kroont zich voor het eerst tot Belgisch kampioen tijdrijden

Remco Evenepoel is voor het eerst Belgisch kampioen tijdrijden bij de profs geworden. Hij klopte titelverdediger Yves Lampaert over een parcours van bijna 35 kilometer met start en aankomst in Gavere. Victor Campenaerts moest genoegen nemen met een derde plaats.

23 juni