Estavana Polman verlaat Denemarken en kiest voor avontuur in Roemenië

Handbalster Estavana Polman vervolgt haar loopbaan in Roemenië. De 30-jarige Polman, die de afgelopen jaren in Denemarken speelde, heeft getekend bij Rapid Bucuresti.

Afgelopen zomer ondertekende Polman nog een éénjarig contract bij Nyrkøbing Falster. Die club nam haar over van Esbjerg, waar ze sinds 2013 speelde. De opbouwspeelster werd driemaal landskampioen met de Deense club en was in 240 wedstrijden goed voor 1270 doelpunten. In maart kreeg ze te horen dat ze niet meer in de plannen voorkwam, nadat ze botste met haar coach. ,,Na negen jaar had ik toch iets meer respect verwacht”, zei de all-time topscorer daarover,

Na een paar maanden bij Nyrkøbing Falster kiest Polman voor Boekarest. Polman, die een relatie heeft met oud-voetballer Rafael van der Vaart, speelde nooit eerder in een ander land dan Nederland of Denemarken en begint zodoende aan haar eerste avontuur in de Roemeense competitie.

Nederlands team

Onlangs maakte Polman haar rentree in het Nederlands team. Daar maakte ze in 2010 haar debuut. Sindsdien nam ze deel aan diverse WK's en de Olympische Spelen. In 2019 kroonde Polman zich met Nederland tot wereldkampioen. Maandenlang zat ze vanwege een kruisbandblessure niet bij de selectie, waardoor Polman de Olympische Spelen in 2021 aan zich voorbij moest laten gaan. Sinds dit jaar behoort ze weer tot de vaste kern.