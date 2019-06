Europees record voor Hassan op 3000 meter

Verstappen moet zich melden bij wedstrijd­lei­ding

30 juni Max Verstappen weet aan het begin van de avond of zijn overwinning bij de Grote Prijs in Oostenrijk in de Formule 1 definitief is. De Nederlandse coureur van Red Bull moet zich samen met Charles Leclerc van Ferrari om 18.00 uur bij de wedstrijdleiding melden om uitleg te geven.