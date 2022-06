Fan laat pizza bezorgen in stadion bij honkballer die massale knokpartij veroorzaakt

Samenvatting Volleybal­lers boeken ‘belangrij­ke’ zege op Duitsland: ‘Vochten voor ieder punt’

De Nederlandse volleyballers hebben hun vierde overwinning geboekt in de Nations League. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza versloeg Duitsland in Quezon City, de grootste stad van de Filipijnen, in vier sets: 22-25 31-29 25-23 25-16.

24 juni