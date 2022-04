FBK Games strikt trotse Femke Bol: ‘Als kind zat ik op de tribune, nu doe ik mee’

Sebastian Vettel na rampweek­ein­de: ‘Erger dan dit kan het niet worden’

Sebastian Vettel heeft weinig plezier beleefd aan zijn ‘terugkeer’ in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen, die de eerste twee grands prix van het seizoen miste vanwege een coronabesmetting, verloor tijdens de Grote Prijs van Australië in de 24ste ronde de controle over zijn Aston Martin en reed de muur in.

10 april