Femke Bol blijft ongeslagen op 400 horden in Diamond League, wereldrecord Kipyegon op 1500 meter

Atlete Femke Bol heeft haar ongeslagen status op de 400 meter horden in de Diamond League behouden. De Amersfoortse won met overmacht de wedstrijd bij de meeting in Florence in een tijd van 52,43 seconden. Daarmee bleef ze vier tienden boven haar Nederlands record van 52,03. Het is wel de beste wereldjaarprestatie.

In vochtige omstandigheden - het had geregend in de Toscaanse stad - ging Bol hard van start en liep ze met lange passen weg van de concurrentie. De Amerikaanse Shamier Little finishte als tweede op gepaste afstand in 53,38. Haar landgenote Anna Hall, die vorig weekeinde nog de zevenkamp won in Götzis, eindigde als derde in 54,42.

Bol opende vorige week zaterdag haar seizoen in Oordegem met een tijd van 53,12. Ze richt zich deze zomer op de WK in Boedapest en wil vooral haar races perfectioneren. De drievoudig Europees kampioene concentreert zich op het maken van langere passen tussen de hekjes op de 400 meter horden. Het streven is de hele ronde af te werken met veertien passen tussen de horden.

,,Een geweldig resultaat. De race voldeed aan al mijn verwachtingen”, zei de 23-jarige Amersfoortse kort na de race. Het was haar veertiende zege op rij op de 400 horden in de Diamond League. ,,Ik heb mijn ritme tussen de horden veranderd; ik maak minder passen en ben nog steeds heel snel.”

FBK Games

Bol komt zondag alweer in actie, op de FBK Games in Hengelo. Daar loopt ze de 400 meter vlak, het onderdeel waarop ze in februari het 41 jaar oude wereldrecord indoor verbeterde met een tijd van 49,26 seconden. Ze herhaalde in Florence dat haar hoofddoel voor dit jaar de wereldtitel op de 400 horden is. ,,Ik heb nog geen WK-goud en dit jaar heb ik de kans”, aldus Bol, die brons won op de Spelen van Tokio en zilver op de WK vorig jaar in Eugene.

Wereldrecord voor Kipyegon

De Keniaanse atlete Faith Kipyegon heeft bij de Diamond League in Florence het wereldrecord op de 1500 meter verbeterd. De tweevoudig olympisch- en wereldkampioene liep als eerste vrouw onder de 3 minuut en 50 seconden: 3.49,11.

Volledig scherm Faith Kipyegon vlak na haar recordrace. © REUTERS

De oude mondiale recordtijd stond sinds 2015 met 3.50,07 op naam van de Ethiopische Genzebe Dibaba. De 29-jarige Kipyegon liep in de laatste ronde weg van de rest van het veld en kwam met grote voorsprong over de finish. De Britse Laura Muir arriveerde acht seconden na Kipyegon als tweede (3.57,09).

De Keniaanse atlete was al in het bezit van de tweede tijd ooit gelopen en zinde al langere tijd op het wereldrecord, maar ze verwachtte niet dat ze het in Florence al zou pakken. ,,Ik rekende hier wel op de beste tijd van het jaar, maar zeker niet op een wereldrecord. Zo zie je maar: alles is mogelijk. Ik ben bijzonder dankbaar”, zei Kipyegon, die met haar wereldrecord Sifan Hassan verdreef als houdster van het baanrecord. De Nederlandse topatlete won in 2021 de 1500 meter in Florence in 3.53,63.

Klaver tweede op 400 meter

Lieke Klaver is bij de Diamond League in Florence als tweede geëindigd op de 400 meter. De sprintster uit Enkhuizen liep een tijd van 50,75, ruim een halve seconde boven haar persoonlijk record. Ze moest alleen de Poolse Natalia Kaczmarek voor laten gaan (50,41). De Amerikaanse Lynna Irby-Jackson finishte als derde in 50,84.

Klaver weet zich al verzekerd van een startbewijs voor de WK deze zomer in Boedapest. Afgelopen winter veroverde ze zilver op de 400 meter bij de EK indoor in Istanbul.

Hoogspringer Douwe Amels mocht in Florence zijn debuut maken in de Diamond League. De Europees kampioen indoor kwam tot een hoogte van 2,20 meter, goed voor de vijfde plaats. Jorinde van Klinken eindigde in Florence als zesde bij het discuswerpen met een afstand van 62,13. De Amerikaanse Valarie Allman won met 65,96.