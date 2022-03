Femke Bol met snoekduik naar finale WK indoor, brons voor Jessica Schilder bij kogelstoten

Femke Bol en Lieke Klaver hebben zich bij de WK indoor in Belgrado geplaatst voor de finale van de 400 meter van zaterdag. Bol werd op een opmerkelijke manier tweede in haar halve finale achter Stephenie Ann McPherson uit Jamaica. Met 51,28 seconden was de 22-jarige Nederlandse 0,02 seconde langzamer dan de Jamaicaanse.

Klaver plaatste zich eveneens voor de finale. De 23-jarige atlete eindigde als derde in de tweede halve finale achter Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama’s en Justyna Swiety-Ersetic uit Polen. Miller-Uibo was met 51,38 iets langzamer dan in de eerste halve finale. Klaver kwam tot 51,81, in totaal goed voor de zesde tijd.



Bol kwam in haar race na de eerste ronde op gelijke hoogte met McPherson. De atlete uit Jamaica hield de Nederlandse echter met succes af. Vlak voor de finish struikelde Bol en kwam al vallend over de finish. Ze kon echter snel weer opstaan.



Klaver moest in de tweede halve finale halverwege alleen Miller-Uibo voor laten gaan. Ze hield goed stand, maar werd voor de finish nog gepasseerd door de Poolse.

Volledig scherm Femke Bol. © SCS/Soenar Chamid

Bol, die vorig jaar op de Spelen van Tokio olympisch brons veroverde op de 400 meter horden, geldt in Belgrado als de favoriete voor goud op de 400 meter. De Amersfoortse zei in de aanloop naar de WK indoor vooral uit te kijken naar een duel met tweevoudig olympische kampioene Shaunae Miller-Uibo. De 27-jarige atlete uit de Bahama’s liep dit jaar nog geen indoorwedstrijden. Ze prolongeerde in Tokio haar olympische titel op deze afstand.

Bol zei na haar opvallende finish bij de NOS dat het verder “prima” ging. ,,Misschien is het de adrenaline, maar ik voel nog niks”, zei ze daarover. Over haar race was ze niet helemaal tevreden. ,,Ik baal wel. Ik weet niet wat er gebeurde, als ik eerlijk ben. Ik wilde de kop pakken en dat lukte niet. Ik liep daardoor alles in baan 2 en dat voel ik.”

Klaver was blij en opgelucht dat ze zich plaatste voor de finale. ,,Ik weet dat ik het kan, maar dan moet je het nog maar doen. Ik ben door naar de finale en ga morgen gewoon hard lopen”, zei ze.

Volledig scherm Lieke Klaver. © REUTERS

Brons voor Jessica Schilder

Kogelstootster Jessica Schilder heeft bij de wereldkampioenschappen indoor in Belgrado brons veroverd. De 22-jarige Volendamse kwam tot een Nederlands record van 19,48 meter. Het goud ging naar de Portugese Auriol Dongmo. Die stootte 20,43 meter ver. De Amerikaanse Chase Ealy pakte met 20,21 meter het zilver.

Voor Schilder is het de eerste medaille op een WK. Op het kampioenschap verbeterde ze tot twee keer toe haar Nederlands record van 19,35 meter. In haar vierde poging kwam ze tot 19,46. In haar laatste poging stootte ze zelfs nog twee centimeter verder. Het is de eerste Nederlandse medaille op deze WK.

Op de Olympische Spelen van Tokio bleef Schilder steken in de kwalificaties, maar dit jaar maakt de kogelstootster uit Noord-Holland een gestage opmars. Enkele weken geleden verbeterde Schilder met een worp van 19,26 meter al het oude record van Corrie de Bruin en bij de NK indoor kwam ze tot 19,35. Een week daarvoor had Schilder zelfs al een afstand van 19,72 bereikt, maar die afstand ging niet als nieuw Nederlands record in de boeken omdat er te weinig atleten aan de wedstrijd deelnamen.

Op de WK begon Schilder al goed met een afstand van 19,01. Met haar vierde worp van 19,46 nam ze voor even zelfs de leiding. De Amerikaanse Ealy ging echter in haar vijfde poging over de 20 meter. De Portugese topfavoriete, die op de Spelen van Tokio nog genoegen moest nemen met de vierde plaats, ging daar met 20,43 nog eens overheen.

Volledig scherm Jessica Schilder. © AFP

Atleten Rusland en Belarus ook uitgesloten van Diamond League

Atleten uit Rusland en Belarus mogen niet meedoen aan de prestigieuze Diamond League. De organisatoren van de atletiekwedstrijden in de reeks zijn akkoord gegaan met een aanbeveling daarover vanuit het bestuur. Eerder adviseerden de mondiale atletiekbond World Athletics en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) al om sporters uit deze twee landen, die betrokken zijn bij de oorlog in Oekraïne, te weren van internationale evenementen. Daarom doen er op dit WK ook geen Russen of Belarussen mee. De Diamond League bestaat dit jaar uit veertien wedstrijden, de eerste op 13 mei in Doha. Bij de dertien reguliere wedstrijden kunnen de atleten steeds op minimaal dertien onderdelen punten scoren. De finale is op 7 en 8 september in de Zwitserse stad Zürich.

Pech bij Nederlandse equipe

N’Ketia Seedo is blijven steken in de series van de 60 meter. De Nederlands kampioene op het kortste sprintnummer eindigde in haar serie op de vijfde plaats met een tijd van 7,30 seconden. Die tijd bleek één honderdste te langzaam om door te gaan naar de halve finales.

Samuel Chapple heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 800 meter, hoewel hij in de series de derde tijd liep. Chapple eindigde in zijn heat in 1.48,09 als derde, achter de Amerikaan Isaiah Harris (1.47,00) en Álvaro De Arriba uit Spanje (1.47,97). Omdat alleen de eerste twee van iedere serie doorgaan naar de finale, werd de 23-jarige Nederlander uitgeschakeld.

In de drie andere series waren alle atleten langzamer dan Chapple, maar desondanks zit het toernooi er voor de Nederlands kampioen op de 800 meter al weer op. Chapple had zich vorige maand met een persoonlijk record van 1.46,61 geplaatst voor de WK in Belgrado. Tony van Diepen eindigde in zijn serie als vierde in 1.49,80 en werd ook uitgeschakeld. Op de 3000 meter bleef Tim Verbaandert eveneens steken in de series met 7.56,61.

Volledig scherm Samuel Chapple liep de derde tijd van het hele veld, maar gaat toch niet naar de finale. © ANP