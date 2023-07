Femke Bol verpulvert Europees record op 400 meter horden in Londen: 'Dit stadion is echt bizar’

Met videoFemke Bol heeft bij de meeting van de Diamond League in Londen haar Europees record op de 400 meter horden verpulverd. De Amersfoortse won de race in het London Stadium in 51,45 seconden. Daarmee dook ze ruim onder de 52,03 die ze had staan.

,,Dit stadion is echt bizar, ik heb mijn hele leven ervan gedroomd hier te lopen. Die Britten leven zo met je mee”, zei de 23-jarige atlete uit Amersfoort kort na haar race bij de NOS. In het London Stadium, tegenwoordig de thuishaven van West Ham United, werden in 2012 de Olympische Spelen gehouden. ,,Ik hoopte al heel lang onder die 52 seconden te lopen en voelde ook dat het kon. Nu heb ik het gedaan in een sfeer die het nog specialer maakt.”



De 51,45 is de derde tijd ooit gelopen door een vrouw op de 400 meter horden. Alleen olympisch kampioene Sydney McLaughlin was twee keer sneller. De Amerikaanse heeft ook met 50,68 seconden het wereldrecord in bezit.

Bol was in de race zoals het hele seizoen al het geval is, onnavolgbaar voor haar concurrenten. Ze kwam met meer dan twee seconden voorsprong op de nummer twee over de finish. ,,Een race kan bijna nooit perfect aanvoelen en ook nu vond ik sommige hordepassages niet goed gaan, maar ik voelde me nog supersterk op het laatste stuk.”

Goud op de WK in Boedapest, volgende maand, is het grote doel van deze zomer. Bol heeft al olympisch brons, mondiaal zilver en Europees goud, maar de wereldtitel ontbreekt nog. ,,Ik wil er op de WK een geweldige show van maken en hoop dat ik dan nog beter in vorm ben. Er is altijd ruimte om te verbeteren, maar voor nu ga ik hiervan genieten.”

Op het WK van volgende maand in Boedapest hoeft de 23-jarige Bol niet te vrezen voor haar grote rivale. McLaughlin heeft besloten de 400 meter horden te laten schieten om zich volledig op de ‘reguliere’ 400 meter te focussen.

Technische aanpassing

Bol zag in haar nieuwe recordtijd, waarbij ze de barrière van de 52 seconden doorbrak, eindelijk ook het resultaat terug van haar technische aanpassingen op het hordenummer. Ze heeft zich bekwaamd in het lopen van veertien passen tussen de horden in de hoop met langere passen haar snelheid te vergroten.

In Londen kwam het er voor het eerst echt uit. Het verschil met de concurrentie was in Londen bijzonder groot. De Jamaicaanse Janieve Russell liep naar de tweede plaats in 53,75, meer dan 2 seconden na Bol.

Voor Bol was het al haar zeventiende zege op rij op de 400 meter horden in de Diamond League. Op het WK in Boedapest geldt ze dan ook als torenhoge favoriete.

Ook Europees record Hassan

Sifan Hassan heeft bij haar terugkeer in Londen geen overwinning kunnen bijschrijven, maar wel haar Europees record op de 5000 meter aangescherpt. De tweevoudig olympisch kampioene, die in april de marathon won in de Engelse hoofdstad, eindigde bij de meeting van de Diamond League als derde op de 5000 meter in 14.13,42. Met die tijd verbeterde ze ruim de 14.22,12 die ze had staan op de afstand.

Hassan nam in de race in het London Stadium het initiatief in het tweede deel en bepaalde het tempo. Ze begon ook als koploopster aan de laatste ronde, maar ze miste in de laatste meters naar de finish haar bekende eindschot. De Ethiopische Gudaf Tsegay, de regerend wereldkampioene, ging haar voorbij en won in 14.12,29. Ook de Keniaanse Beatrice Chebet haalde Hassan nog in en werd tweede in 14.12,92.

Hassan verzekerde zich met haar tijd ook van deelname aan de Olympische Spelen over een jaar in Parijs.

