Femke Bol verpulvert Europees record op 400 meter horden

Met videoFemke Bol heeft bij de meeting van de Diamond League in Londen haar Europees record op de 400 meter horden verpulverd. De Amersfoortse won de race in het London Stadium in 51,45 seconden. Daarmee dook ze ruim onder de 52,03 die ze had staan.

De 51,45 is de derde tijd ooit gelopen. Alleen olympisch kampioene Sydney McLaughlin was twee keer sneller. De Amerikaanse heeft ook met 50,68 seconden het wereldrecord in bezit.

Op het WK van volgende maand in Boedapest hoeft de 23-jarige Bol niet te vrezen voor haar grote rivale. McLaughlin heeft besloten de 400 meter horden te laten schieten om zich volledig op de ‘reguliere’ 400 meter te focussen.

Technische aanpassing

Bol zag in haar nieuwe recordtijd, waarbij ze de barrière van de 52 seconden doorbrak, eindelijk ook het resultaat terug van haar technische aanpassingen op het hordenummer. Ze heeft zich bekwaamd in het lopen van veertien passen tussen de horden in de hoop met langere passen haar snelheid te vergroten.

In Londen kwam het er voor het eerst echt uit. Het verschil met de concurrentie was in Londen bijzonder groot. De Jamaicaanse Janieve Russell liep naar de tweede plaats in 53,75, meer dan 2 seconden na Bol.

Voor Bol was het al haar zeventiende zege op rij op de 400 meter horden in de Diamond League. Op het WK in Boedapest geldt ze dan ook als torenhoge favoriete.

