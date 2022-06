Femke Bol zet zegereeks in Diamond League voort in Rome

Femke Bol heeft haar eerste optreden van dit jaar in de Diamond League meteen gevierd met een zege. De Amersfoortse atlete was op het Golden Gala Pietro Mennea in Rome veruit de snelste op de 400 meter horden. Ze won in 53,02, een tijd die ruim onder de 53,94 lag waarmee ze afgelopen zondag zegevierde op de FBK Games in Hengelo.

Bol had meer dan 1 seconde voorsprong op Janieve Russell uit Jamaica, die tweede werd in 54,18. Anna Rizjikova uit Oekraïne eindigde als derde in 54,50.

De winnares van olympisch brons vervolgde in Rome haar zegereeks in de Diamond League. Bol won vorig jaar de 400 horden in alle wedstrijden uit de toonaangevende serie waar ze aan de start kwam, inclusief de finale in Zürich.

De 53,02 ligt ruim onder de limiet voor de WK atletiek in Eugene, waar Bol wil pieken en voor een medaille gaat. Haar grote rivale is olympisch kampioene Sydney McLaughlin uit Amerika, die dit seizoen in Nashville al 51,61 liep, hoewel er twijfel bestaat of de horden wel goed stonden geplaatst in die race.

Volledig scherm Femke Bol. © AP

,,Dit was een snelle race, ik was tevreden over de uitvoering”, zei Bol kort na haar race. ,,Het is pas mijn tweede 400 horden van dit jaar en de tijden worden al beter. Het is allemaal voorbereiding op de wereld- en Europese kampioenschappen.”

Liemarvin Bonevacia eindigde als vijfde op de 400 meter in 45,79. De olympisch finalist bleef met die tijd ruim boven de WK-limiet van 44,90. Kirani James uit Grenada won de race in 44,54. Taymir Burnet sprintte op de 200 meter naar de negende en laatste plaats in 21,16, een tijd waarmee hij niet in de buurt kwam van de WK-limiet van 20,24. De Amerikaan Kenneth Bednarek rende naar de winst in 20,01.

Volledig scherm © AFP