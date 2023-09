Fleur Jong verpulvert eigen wereldrecord met 26 centimeter, ook Femke Bol schittert in Brussel

Met videoFemke Bol heeft vanavond bij de Memorial Van Damme Diamond League in Brussel een 25 jaar oud meetingrecord verbeterd. De Nederlandse atlete legde de 400 meter horden in het Koning Boudewijnstadion af in 52,11 seconden. Daarmee was Bol ruim sneller dan de 53,43 van de Marokkaanse Nezha Bidouane in augustus 1998.

Voor Bol, die dit seizoen haar Europees record aanscherpte tot 51,45, betekende het haar achttiende achtereenvolgende zege op de 400 meter horden in de Diamond League. Haar ongeslagen reeks begon in augustus 2020.



De Jamaicaanse Janieve Russell werd vrijdag tweede in 53,80, voor haar landgenote Rushell Clayton (54,10). De Amerikaanse olympisch kampioene en wereldrecordhouder Sydney McLaughlin-Levrone ontbrak in Brussel. ,,Ik ben superblij. Dit is voor het einde van het seizoen echt goed”, zei Bol op de Belgische televisie. Voor de Amersfoortse voelde het als een halve thuiswedstrijd. ,,Het was echt niet normaal toen ik hier aan het publiek werd voorgesteld. Het is gaaf dat ik zoveel mensen bereik en kan inspireren. Ik zie het als een eer.”

Volledig scherm Femke Bol na haar zege in Brussel. © ANP / EPA

Fleur Jong verpulvert eigen wereldrecord

Fleur Jong heeft vanavond bij de Diamond League in Brussel haar eigen wereldrecord verpulverd bij het verspringen. De para-atlete sprong liefst 6,74 meter.



Daarmee verbeterde ze haar eigen wereldrecord met liefst 26 centimer. Het was vanavond in het Koning Boudewijnstadion in de Belgische hoofdsstad voor het eerst dat er bij de Diamond League-wedstrijden een para-atlete mee kon doen, in het veld met onder andere de wereldkampioene.

Volledig scherm Fleur Jong bij de Diamond League in Brussel. © BELGA

Niels Laros loopt nationaal record op 2000 meter

Niels Laros heeft zich opnieuw van zijn beste kant laten zien. Het 18-jarige looptalent uit Oosterhout liep tijdens de Diamond League in Brussel een nieuw nationaal record op de 2000 meter: 4:49.68.



De jonge Brabander werd knap vierde in een race waarin Jakob Ingebrigtsen met afstand de beste was. De Noor verbrak zelfs het wereldrecord door de afstand in 4:43.13 af te leggen. Voor Laros is het nationaal record de zoveelste mijlpaal in een succesvol jaar. De vorige snelste Nederlandse tijd (4:56,56) stamde uit 2001 en stond op naam van Gert-Jan Liefers. In tegenstelling tot de 1500 meter wordt de 2000 meter niet al te vaak gelopen in wedstrijdverband.

Vorige maand leek Laros lang op weg naar een medaille op de 1500 meter tijdens de WK Atletiek, maar strandde hij (in een nationaal record) op de tiende plaats. Een paar dagen later werd hij in Zürich op dezelfde afstand zesde.



Sprinters winnen op 4x400 meter

De Nederlandse sprinters hebben bij Diamond League-wedstrijden in Brussel de 4x400 meter gewonnen. Xavi Mo-Ajok, Taymir Burnet, Hensley Paulina en Raphael Bouju kwamen in het Koning Boudewijn-stadion tot een tijd van 38,49 seconden. Het persoonlijke record van de Oranje-formatie staat op 37,91.

Van veel concurrentie was geen sprake. Naast Nederland deed alleen België mee. Kobe Vleminckx, Ward Merckx, Antoine Snyders en Valentijn Hoornaert benaderden met 38,77 het Belgische record van 38,73.

Op de 400 meter greep Lieke Klaver net naast de zege. De Nederlandse, die eind vorige maand deel uitmaakte van het team dat bij de WK in Boedapest goud won op de 4x400 meter estafette, eindigde in 50,16 seconden als tweede. De Belgische Cynthia Bolingo won in 50,09. Shamier Little uit de Verenigde Staten werd derde in 50,58.

