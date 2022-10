Francesco Bagnaia wint GP van Maleisië, maar heeft wereldtitel nog niet binnen

De strijd om de dagwinst tussen Bagnaia en Enea Bastianini was in het begin spannend, maar het ging vooral om de titelstrijd tussen Bagnaia en Fabio Quartararo. De Fransman viel in de vorige grand prix in Australië uit en raakte daarmee de leiding in het kampioenschap kwijt aan Bagnaia. De Franse Yamaha-coureur begon ook nog eens gehavend aan de race op het circuit van Sepang. Hij had door een val in de laatste training voorafgaand aan de kwalificatie een breukje in een vinger opgelopen en had slechts een positie op de vierde startrij veroverd. Behalve Bagnaia, die vanaf de derde startrij moest beginnen na ook geen denderende kwalificatie, moest Quartararo ook de Italiaan Enea Bastianini voor zich dulden in de race van zondag.