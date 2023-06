Frans wonderkind van 19 jaar oud en 2.20 meter lang maakt nu al de tongen los in de NBA

Europese Spelen Zilver voor synchroon­zwem­sters, winst en verlies 3x3 basketbal­sters

Synchroonzwemsters Marloes Steenbeek en Bregje de Brouwer hebben bij de Europese Spelen in Polen de zilveren medaille veroverd bij de technisch uitvoering. Het koppel kwam in het nabij Krakau gelegen Aquatics Centre in Oswiecim tot een score van 248,4283 en zag alleen de Oostenrijkse tweeling Anna-Maria en Eirini Marina Alexandri hoger scoren.