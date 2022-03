Franse rugbyers winnen Six Nations in stijl met grand slam

Femke Bol met snoekduik naar finale WK indoor, brons voor Jessica Schilder bij kogelsto­ten

Femke Bol en Lieke Klaver hebben zich bij de WK indoor in Belgrado geplaatst voor de finale van de 400 meter van zaterdag. Bol werd op een opmerkelijke manier tweede in haar halve finale achter Stephenie Ann McPherson uit Jamaica. Met 51,28 seconden was de 22-jarige Nederlandse 0,02 seconde langzamer dan de Jamaicaanse.

18 maart