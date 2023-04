Frédérique Matla slaat hockeysters Den Bosch weer naar finale EHL

Den Bosch staat voor het derde jaar op rij in de finale van het Europese bekertoernooi. In 2021 versloeg het Club de Campo daarin met 5-0, vorig jaar moest Den Bosch het via shoot-outs afleggen tegen Amsterdam.



Den Bosch had vrijdag in de kwartfinales via shoot-outs gewonnen van de andere Nederlandse club in de Final 8, SCHC. De ploeg van coach Marieke Dijkstra moest ook tegen Düsseldorfer HC hard werken voor de winst. Nadat Den Bosch in het eerste kwart enkele kansen had gemist, kwamen de Duitse vrouwen in het tweede kwart op voorsprong via een benutte strafbal van Sara Strauss. Matla trok de stand al snel weer gelijk na een actie van Rosa Fernig op de rechterkant.