Gediskwalificeerde Oekraïense schermster die Russische hand weigerde: ‘We zullen nóóit handen schudden’

Het Oekraïense ministerie van Sport paste onlangs het beleid aan. Voortaan mogen Oekraïense sporters het opnemen tegen Russische of Belarussische tegenstanders, zolang ze onder neutrale vlag uitkomen en dus niet hun eigenlijke federatie vertegenwoordigen. In het tennis speelden Oekraïners sinds de invasie wél tegen Russen of Belarussen, omdat in die sport het concept anders is. Tennissers spelen als individuen en vertegenwoordigen op de meeste toernooien geen land.

In het schermen was dat dus wél het geval, met Olga Charlan die Oekraïne vertegenwoordigde en Anna Smirnova uit Rusland die als neutrale sporter actief is. Charlan, viervoudig wereldkampioen op het onderdeel sabel, won met 15-7. Na afloop ontspon zich een opvallend tafereel. Smirnova wilde de winnares de hand schudden, maar Charlan richtte haar sabel naar de Russin om die aan te tikken. Dat vond Smirnova niet kunnen, waarna ze verhaal ging halen bij de jury.



Volgens de regels van de Internationale schermfederatie (FIE) kan een atleet gediskwalificeerd worden als hij of zij de hand weigert van een tegenstander. De juryleden leken even begrip voor de situatie te hebben, maar grepen niet veel later toch in.

Russische protesteert bijna uur lang, omdat Oekraïense haar op WK schermen geen hand wil geven.

Reactie Oekraïne

Oekraïne reageerde bij monde van presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak verontwaardigd op de diskwalificatie van Charlan. ,,De beslissing van de Internationale Schermfederatie om de legendarische Oekraïense schermster in diskrediet te brengen, omdat zij weigerde de hand van een Russische atleet te schudden, is de manifestatie van een totaal gebrek aan empathie, het verkeerd begrijpen van de emotionele context en is absoluut beschamend”, zei Podolyak op sociale media.



Smirnova begreep niets van het feit dat Charlan geen handen wilde schudden en de Russische bleef gewoon staan op het speelveld. Omdat ze geen aanstalten leek te maken om te vertrekken, bracht iemand van de organisatie haar een stoel. Smirnova bleef ook benadrukken dat ze een hand van Charlan verwacht. Pas na 50 minuten stapte ze weg van het speelveld en verliet ze de zaal.

Interview Charlan

Charlan benadrukt volledig achter haar keuze te staan om geen handen te schudden met Smirnova. In een interview met persbureau AFP zegt een emotionele Charlan dat ‘we nooit handen met ze zullen schudden’. Zij dacht dat ze gesteund zou worden door de internationale schermfederatie, de president zou gezegd hebben dat het negeren van de hand van haar opponent geen probleem zou zijn.

Charlan mist waarschijnlijk de Olympische Spelen van 2024 door haar actie. ,,Maar ik weet dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Ik heb allerlei medailles, maar mijn land en familie zijn belangrijker dan die. Ik kón haar hand gewoon niet schudden, ik hoop dat mensen dat op een dag zullen begrijpen. Ik heb zoveel steun gehad, vanuit de regering, van atleten en bekendheden, maar ook van soldaten aan de frontlinie. Een helikopterpiloot vertelde me dat hij trots op me was. Dat roert me tot tranen en is me veel waard.”

Haar boodschap, zegt Charlan, is dat Oekraïners wél klaar zijn om ‘neutrale’ Russen op het sportveld tegen te komen: ,,Maar dat we nooit handen met ze schudden. Ze mogen ons niet dwingen tot vrede. In ons land forceren ze ons om ons over te geven en vrede te maken. Wij zullen nooit vrede maken. We hebben respect voor ze op het sportveld, maar zonder handen te schudden.”

